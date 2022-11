Se pensiamo a due allenatori, o più in generale personalità nel mondo del calcio più agli antipodi tra loroCosì diversi per carattere, filosofie e modo di approcciare che quasi si stenta a credere che facciano lo stesso mestiere.Domani sera all'Allianz Stadium ci sarà Juve-Lazio, l'ennesimo capitolo della storia tra i due tecnici. La prima volta che si incontrarono però risale addirittura al 2004, quando l'allenatore bianconero era alle prime esperienze nella nuova veste ed allenava l'Aglianese. Era il campionato di C2, Sarri si trovava sulla panchina della Sangiovannese e le due sfide terminarono entrambe 0-0. Tra sfide decisive, battute e frecciatine, negli anni non sono mancati i momenti di tensione tra Allegri e Sarri e le rispettive squadre. Di seguito, le partite e dichiarazioni più significative tra i due.