Altro giorno, altre voci. Ma partiamo da una premessa: come ribadito da Maurizio, amministratore delegato dellae quindi estensione della proprietà, Massimilianoresterà al comando dei bianconeri anche nella prossima stagione. Una certezze che è sembrata granitica dopo l'ultima intervista concessa dall'AD a Sky Sport., ora che è in vacanza e che non prevede un rientro rapido a Torino. In attesa sempre di una chiamata daper fare il punto sulla stagione appena conclusa.Secondo quanto raccolto da Gazzetta, e in particolare da Fabiana Della Valle, "Allegri avrebbe confidato ad alcuni amici stretti la possibilità di trattare la rescissione consensuale in quanto è sfinito". Non solo: l'allenatore "avrebbe confidato anche di sentirsi in bilico e sarebbe convinto che verrà esonerato". Voci che confermerebbero la strategia della Juventus: non ci saranno tavoli per alcuna trattativa. Allegri, se vuole, può dimettersi. Anche se non ha mai manifestato intenzione. Almeno ufficialmente.