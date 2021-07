Roberto, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha parlato di: "Juventus-Cesena si proietta sul futuro. Nell’attesa, cogliamo segnali evidenti di “allegrismo”. L’allenatore chiede “muovila” (la palla, ovviamente) e pretende pragmatismo nel modo di giocare, mentre toglie pressione a quello di essere. A McKennie, dopo il bel gol del 2-0 (che gli costa un’uscita anticipata per infortunio), mostra il pollice alzato e poi i palmi aperti: “Quest’anno ne devi fare dieci”. Battuta ma non troppo. Battuta per sdrammatizzare ma anche per segnalare che i centrocampisti devono segnare di più ed essere più determinanti nella sua nuova Juventus. Se il futuro di Dybala, Ronaldo e tanti altri è da capire, Allegri sa quello che vuole".