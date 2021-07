Riuscirà a convincerlo?sta pensando acome vero e proprio centravanti della Juventus. Come racconta Gazzetta, Max ha già il primo compito, la prima missione nei confronti di CR7. "Qui c’è una prima vera missione del nuovo tecnico, che riproverà a convincere il numero 7 a giocare da “nove”, almeno un certo numero di partite - si legge sul quotidiano -. Nel Portogallo lo fa da tempo, complice anche la ricchezza di mezze punte nella rosa di Fernando Santos: in bianconero ha detto di no a Sarri e lo ha fatto solo in emergenza con Pirlo e mai da terminale unico. Il carisma di Allegri, la consapevolezza che cambiare ancora gioco potrebbe allungargli la carriera, ma anche la possibilità di scambiarsi spesso posizioni in un reparto “fluido” potrebbero convincerlo".