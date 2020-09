"C'est une machine de guerre au niveau mental. Le simple fait qu'il ait gagné 5 Ballons d'Or, 5 Ligue des Champions, un Euro et qu'il veuille encore être le meilleur le pousse à faire des choses extraordinaires"



Massimiliano Allegri sur la force mentale de Cristiano Ronado pic.twitter.com/T7wVyjHhLK — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 27, 2020

Torna a parlare Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Lo fa in un'intervista a Telefoot nella quale parla anche di Cristiano Ronaldo:Allegri ha allenato CR7 nel suo ultimo anno da allenatore della Juventus con la quale ha vinto 11 trofei in panchina e raggiunto due finali di Champions contro il Barcellona e contro il Real guidato dal portoghese.