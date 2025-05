Allegri, nuovo contatto con la Roma: i Friedkin attesi a breve in Italia

Getty e Calciomercato.com

Sembra tutto fermo, ma in realtà non è così. Nellacalcistica, sponda giallorossa, continua il casting per l'allenatore che a partire dalla prossima stagione dovrà prendere il posto di, che di recente ha confermato e ribadito che a breve lascerà il lavoro in panchina e già da ora è impegnato in prima persona, insieme alla dirigenza, nella ricerca di colui che prenderà il suo posto. Al suo fianco ovviamente anche il direttore sportivo Florent Ghisolfi, che a sua volta ha dato alla proprietà americana consigli e indicazioni per il tecnico del futuro, ruolo per il quale negli ultimi giorni è tornato ad emergere il nome di

Nuovo contatto tra la Roma e Allegri

I Friedkin in Svizzera

L'allenatore toscano non è una novità tra i profili valutati dalla Roma, tanto che già circa due settimane fa c’è stato un primo contatto diretto tra le parti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nei giorni scorsi si sarebbe verificato un nuovo confronto con il suo entourage, segnale evidente di un’apertura e della presenza concreta di una possibilità di vedere l’exsulla panchina giallorossa.Nella giornata di ieri, poi, ha fatto notizia la presenza del jet privato di, lo stesso divenuto celebre per l’arrivo a Roma di Romelu Lukaku più di un anno fa. I proprietari della Roma sono stati avvistati a St. Moritz, vicino al confine italiano, dove possiedono una residenza che funge anche da base operativa. L’agenda dei magnati statunitensi è in costante aggiornamento, ma Dan Friedkin dovrebbe arrivare in Italia all’inizio della prossima settimana, momento in cui è probabile arrivino conferme definitive sulla decisione finale.