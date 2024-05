"Dov'è Rocchi? Dov'è Rocchi?", così Massimiliano Allegri aveva lasciato il campo negli ultimi minuti di Atalanta-Juventus, dopo l'espulsione. L'allenatore bianconero era infatti furioso per l'arbitraggio di Maresca. Dopo il triplice fischio però c'è stato il chiarimento tra Allegri e il designatore arbitrale. Come fanno vedere le immagini diinfatti, l'allenatore va a salutare Rocchi abbracciandolo. I due dialogano per un po' e chiariscono l'accaduto di pochi minuti prima. Dopo lo sfogo è arrivato il gesto di "pace" di Allegri nei confronti dell'ex arbitro.