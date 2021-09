. Vuole rivoluzionare il rendimento dei suoi giocatori nel settore in cui più faticano e ha un modello preciso.Modello.... Come scrive Tuttosport: "Già da oggi, però, ricominceranno le full immersion con prove ad hoc. Il lavoro mirato sarà sia di carattere complessivo sia individuale. Allegri lavorerà sia sulla manovra e sulle dinamiche di gioco in fase di possesso palla, sia sull’approccio alla questione da un punto di vista personalizzato. Insisterà con Rabiot («Non lo sa neanche lui quanto siano grandi le sue effettive potenzialità»), insisterà con Locatelli , McKennie... Così come aveva fatto con Pogba ai tempi. Il modello da seguire è Khedira, l’obiettivo da perseguire è occupare l’area. Poi, vien da sé, riempire la porta avversaria...".