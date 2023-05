Le parole dia Mediaset:ALTROVE PER VINCERE - "Potevo andare in due squadre pronte per vincere, non sono andato e sono tornato alla Juventus perché sapevo che era più difficile vincere, non impossibile, e quindi mi sono rimesso in discussione perché con la proprietà ho un rapporto speciale, ero in dovere verso di loro per quello che mi avevano dato in cinque anni, di dover tornare e cercare di dare una mano con grande professionalità e serietà".