Intervenuto in conferenza stampa, nel post Juventus-Genoa, Massimiliano Allegri ha spiegato la scelta di schierare Chiellini, al posto di un Bonucci dato per favorito alla viglia:"Bonucci credo abbia giocato una quantità industriale di partite, gli ho detto che aveva bisogno di riposare. Chiellini veniva da un lungo periodo di stop, ho preferito far giocare Chiellini".