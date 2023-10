Le parole diin conferenza stampa:ALLEGRI NELLA JUVE - "C'è il fatto che ho a disposizione una rosa diversa rispetto all'anno scorso, con meno esperienza. Stasera sono molto contento per i ragazzi. Di tutti i ragazzi in rosa, in panchina, giocavano... Massimo tre o quattro erano stati in testa alla classifica in campionato. Sono contento per loro, deve essere un punto di partenza".