Le parole diin conferenza stampa:VERSO IL VERONA - "Cos'ha lasciato l'Inter? Abbiamo passato una serata di soddisfazione e gioia, ma già dal giorno dopo abbiamo chiuso il capitolo. Domani sarà a Verona, contro una squadra che ha battuto 3 volte la Juventus nelle ultime 5, nelle ultime partite ha avuto sconfitte in modo immeritato. La squadra crea, soprattutto in casa, ha buoni tiratori, buoni calcianti su palle inattive. Aggredisce, è una squadra fisica. Domani non sarà semplice, tutt'altro. Non meritano quella classifica che hanno, starà a noi giocare una partita alla pari sotto l'aspetto fisico".