Nonostante l’assenza nell’amichevole di ieri contro l’Under 23,Il fuoriclasse portoghese sarà infatti regolarmente convocato da Allegri e partirà nell’undici titolare alla Dacia Arena.- Il cinque volte Pallone d’oro non è sceso in campo nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato perché, in accordo con la società, ha svolto un lavoro personalizzato al mattino insieme a Juan Cuadrado. Già oggi, però, il portoghese è tornato ad allenarsi regolarmente col gruppo ed è apparso in ottima forma, come dimostra la foto pubblicata sui social dal giovane Fagioli.- Allegri per la trasferta di Udine pensa a unalla solida difesa friulana. Chiesa, Dybala e CR7 dovrebbero dividersi il reparto offensivo, con Morata, Kulusevksi e il neo acquisto Kaio Jorge inizialmente in panchina. Gotti ha dimostrato in queste stagioni di saper organizzare molto bene la sua squadra col difensivo 3-5-2, rendendo spesso la vita complicata ai più blasonati avversari.