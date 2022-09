Mancano poco più di 24 ore al fischio di inizio di quella che sarà la prima uscita stagionale della2022/2023, con i bianconeri che saranno impegnati nella prestigiosa trasferta di Parigi, dove ad attenderla ci saranno i giganti del. Servirà però un interpretazione della gara totalmente differente rispetto a quanto visto al Franchi e il passato lascia ben sperare tutti i tifosi juventini. Già, perchè è proprio in sfide come queste che i bianconeri hanno sempre tirato fuori il meglio di loro e tra le imprese più recenti si ricordano inevitabilmente le vittorie contro: Atletico, Tottenham, Barcellona, Real Madrid e Manchester City, solo per citarne alcune.- Ma quella di domani sarà una gara che assume maggiore significato per alcuni componenti della rosa di Madama. Ci saranno infatti ben 4 ex tra le file dei bianconeri, con Di Maria e Paredes che sono pronti a partire dal primo minuto, al contrario di Kean e del, i quali si accomoderanno in panchina. Per quanto riguarda l'ex Tottenham, con la presenza di Vlahovic è quasi impensabile vederlo subentrare a gara in corso, sopratutto se consideriamo lo straordinario momento che sta attraversando anche Arek Milik. Diversa invece la situazione per Rabiot che, fino a qualche settimana fa sembrava un separato in casa e con la valigia in mano pronto a partire, ma che adesso può rivelarsi invece un'arma in più per Max Allegri. Rispetto a quanto fatto contro la Fiorentina infatti, domani sera serviranno maggiore. Intendiamoci, non sarà come avere Pogba, ma qualche soluzione interessante potrebbe venirne a capo.