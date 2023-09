Alla prima opportunità che si è presentata in questo inizio di stagione, Arekè tornato a far parlare di sé. Il suo gol contro il Lecce, ottenuto con uno scatto fulmineo nel cuore dell'area dopo un perfetto assist di Rabiot, è stata la medicina di cui la Juventus aveva bisogno dopo la sconfitta a Reggio Emilia. Questa vittoria, con tre punti preziosi, ha rimesso in moto la squadra bianconera, lanciandola verso una serie di sfide importanti contro Atalanta, Torino e Milan, partite che daranno un'indicazione chiara delle ambizioni della squadra per questa stagione.Arek Milik, impiegato come titolare al posto dell'affaticato Dusan Vlahovic, è tornato a segnare dopo un periodo di digiuno che durava dal 30 aprile. Quando si è presentata l'opportunità, il "bomber di scorta" ha dimostrato di essere all'altezza della situazione e ha risposto con un gol prezioso per la sua squadra.