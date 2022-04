1









Quella contro il Sassuolo non è mai una partita come le altre per Massimiliano Allegri. Oggi allenatore affermato e in cerca di nuove vittorie, ieri (leggi: 2007), giovane tecnico che proprio sulla panchina neroverde ottiene il primo grande successo della sua carriera, la promozione in Serie B. "Tra le mie vittorie più belle" ha recentemente ricordato Max. Anche più di quelle con la Juve? Già, la Juve. La storia bianconera di Allegri si lega in un altro momento al Sassuolo.



QUELLA NOTTE - Prima, però, un passo indietro: la notte senza la quale, forse, i destini di Max e della Signora non si sarebbero incrociati. 12 gennaio 2014, Allegri arranca nella sua quarta stagione al Milan. E al Mapei Stadium va rovinosamente al tappeto: 4-3, poker di Berardi dopo l'iniziale vantaggio di 2-0. L'allenatore livornese viene esonerato, "liberandosi" per la chiamata che 6 mesi dopo arriverà da Torino e da Beppe Marotta: Conte ha appena lasciato la Juve, c'è un posto per Max. Che vince e convince già al primo anno, facendo cambiare idea ai tanti scettici, soprattutto tra i tifosi: scudetto, Coppa Italia e una Champions persa in finale solo contro il Barcellona degli alieni.



LA RISALITA - Ma è nella seconda stagione a Torino che il Sassuolo ritorna protagonista nella parabola allegriana: in uno dei peggiori avvii della Juventus in Serie A, il punto toccato il 28 ottobre - sempre al Mapei - è uno dei più bassi. Sconfitta per 1-0 con gol di Sansone, Juventus undicesima a -11 dalla prima in classifica. La società fa quadrato, lo spogliatoio sale in cattedra, Allegri è messo in discussione soprattutto dalla stampa. Ma resta al comando. E una volta toccato il fondo si può solo risalire: con un 3-5-2 che concede pochissimo, inizia la grande rimonta. Che culminerà in un altro scudetto. Un traguardo impossibile quest'anno, nemmeno se lunedì dovessero arrivare tre punti. In palio c'è comunque un posto in Europa, per poi ripartire verso nuovi orizzonti. Ancora una volta, dopo aver fatto tappa al Mapei Stadium...