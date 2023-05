Come racconta Gazzetta, nella carriera di Massimilianoil Milan è stato un importante punto di partenza, perché coi rossoneri assaggiò il primo scudetto (2010-11) e debuttò in Champions. Fu la sua prima esperienza in una big dopo l’apprendistato in A al Cagliari, mentre alla Juventus è diventato grande, passando dai tricolori in serie (5) alle due finali (perse) di Champions. I tempi cambiano, Max è tornato dalla sua Signora ma con risultati differenti: due anni senza titoli, l’eliminazione ai gironi di Champions (la prima della carriera) e le arcinote vicende extra campo che hanno pesantemente condizionato questa stagione.