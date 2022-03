Nel corso della conferenza stampa di vigilia il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato di eventuali esperimenti nella formazione titolare domani contro la Fiorentina. Questa la sua risposta:



ESPERIMENTI - "Vediamo chi ho a disposizione, poi 3-4 ragazzi pronti a giocare. Qualcuno dall'inizio, qualcun altro a partita in corso. Buon test per noi, bella partita, semifinale di Coppa Italia. A Firenze sempre bello giocare, bisognerà essere pronti ed è un passaggio su due partite, conta ancora il gol in trasferta e domani conta fare gol".