Nella giornata di ieri avevano fatto moto discutere in casa Juventus le parole di Arrigo QUI le dichiarazioni). Nella giornata di oggi in conferenza stampa a Massimilianoè stato chiesto un pensiero riguardo le parole di Sacchi. La risposta di Max:- "Arrigo è stato un uomo importante per il calcio. Va chiesto a lui, non so. Sono tutte parole che lasciano il tempo che trovano. Arrigo va ringraziato, è stato un innovatore, c'era bisogno di cambiare qualcosa ed è stato molto bravo".