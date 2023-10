Il messaggio di. In conferenza stampa l'allenatore bianconero ha risposto alle domande sulla gara contro l'Atalanta e al pareggio ottenuto, che ha causato diverse polemiche, tra cui anche quella di essersi accontentati del pari. Ecco le sue parole: "L'Atalanta è forte, l'ha dimostrato in Europa vincendo a Lisbona e non era facile. Noi abbiamo fatto una partita importante. Abbiamo difeso bene, potevamo essere più cattivi. Domani sarà completamente diverso. Stadio pieno. Il pubblico dovrà dare una mano. Affrontiamo insieme il percorso di poter tornare a giocare la Champions l'anno prossimo. Domani è il Derby e bisogna essere tutti pronti. Fisicamente, mentalmente, tecnicamente".