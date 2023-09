Giuntoli lo aveva definito la punta di diamante della Juve; a queste parole ha risposto in conferenza Massimiliano Allegri: "Punta di diamante? Ringrazio il direttore, è stato tanto gentile e carino, ma le punte di diamante sono i giocatori. Spostano gli equilibri, noi e la società bisogna metterli in condizione di far bene. Lavoriamo per questo. Sappiamo che abbiamo una squadra di prospettiva. Ci vuole pazienza quando vengono fatti degli errori. Ma sono inesperienza e gioventù, ma dobbiamo lavorare".