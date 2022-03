Dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, la risposta alla questione scudetto e se la Juventus sia ancora in corsa, dopo le parole di Dybala e Cherubini:



SCUDETTO - "Non è scaramanzia oppure ottimismo. C'è un dato di fatto, anzi un pensiero, del club, dove comunque bisogna lottare sempre per gli obiettivi maggiori. Siamo tutti d'accordo. Poi c'è la roba pratica, un'altra: dei punti e dei numeri. Prima cosa, sennò perdiamo di vista la realtà e se cadiamo ci facciamo male, stiamo coi piedi per terra e siamo pratici. Noi siamo quinti, l'Atalanta ha una partita in meno, se battono il Torino siamo peggio dell'Atalanta per gli scontri diretti. Seconda cosa: ci sono 3 squadre davanti. Terza: servono e ripeto minimo 84 punti per lo scudetto, lì non ci possiamo arrivare. Non c'è via d'uscita, purtroppo. E sono dispiaciuto. Visto che siamo quinti, bisogna pensare al quarto posto. C'abbiamo un ottavo di Champions da giocare, una semifinale di Coppa da chiudere. Le parole non servono a niente. Alla Juve è normale poi puntare al massimo, lo sappiamo tutti, sia in Champions anche se ci sono 10 squadre più forti di noi, che hanno l'ambizione di vincerla, una finale ancora da raggiungere. In campionato siamo lì, non possiamo farci niente. Lavoriamo per migliorare e per raggiungere i primi 4 posti".