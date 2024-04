Nella sua intervista al canale ufficiale della Serie A in vista del derby trae Torino,ha speso parole al miele per Massimiliano, che come lui - per cui è già stata presa una decisione - potrebbe salutare i bianconeri a fine stagione. Ecco il suo commento: "Figura importantissima nella mia carriera. Ho imparato tantissimo, dentro e fuori dal campo. Persona che vuole sempre il massimo, non solo dai giocatori, ma delle persone. Sbagliare è normale, ma vuole vedere persone che hanno voglia di fare. Rispetta quello. Il valore. Le persone prima del calciatore. Lo ammiro tanto".