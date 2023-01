Quando tornerà? "Per ora sta correndo...". Ecco: Allegri stavolta non ha abbozzato un sorriso, è stato serio e dritto, ha centrato il punto. Il francese sta lavorando, oltre che correndo. E sta ricevendo feedback positivi sul ginocchio: momentaneamente non dà fastidio, cioè non si è gonfiato.Dunque,Il vero test sarà il lavoro da svolgere con la squadra, lì tutto dipenderà "dalle evoluzioni", esattamente come ha dichiarato il tecnico. E cioè: farà male? Non farà male? E se non farà male, quanto tempo occorrerà per riaverlo in forma? Tutti quesiti legittimi, ma senza una vera risposta, impossibile darne in questo momento.Più di quante si sono avute nell'ultimo periodo.Ma Allegri ha 'riscritto' i rientri anche di. L'attaccante non forzerà e proverà a ritrovare la strada del campo tra una ventina di giorni. Anche qui: non sarà Coppa Italia, ma campionato e comunque contro il. Giorno 29, quindi fine mese. Quando la Juve potrebbe ritrovare anche: i problemi al ginocchio - da sovraccarico - lo terranno lontano dal campo ancora un po'. E pure qui si giocherà parecchio sulle sensazioni: "Se tutto va liscio", aggiunge Allegri. Se tutto va liscio, 20 giorni e ci sarà la Juventus virtuale. Quella tanto agognata.