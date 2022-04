Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole:



ARRABBIATURA - "Mancavano trenta secondi. Bisognava correre e rincorrere. La vittoria è importante, non abbiamo giocato una buona partita. Mercoledì era intensa e abbiamo perso altri giocatori. Stasera abbiamo fatto un passo in avanti per il quarto posto e siamo ad un punto dal Napoli e nessuno, nemmeno noi ci sperava".



SASSUOLO - "Se siamo arrivati qui con una crescita della squadra. Su diciannove partite abbiamo fatto. diciotto risultati utili. L'inizio non è stato al meglio ma ci è servito per arrivare qui. Abbiamo fatto partite buone ed importanti come Villarreal, Inter, Atalanta, ma non ne abbiamo vinta una. Abbiamo lottato contro il Sassuolo che ha fatto una partita tecnica ed era reduce dalla sconfitta contro il Cagliari. Sono stati bravi i ragazzi".



VLAHOVIC ARRABBIATO - "Dusan è un ragazzo giovane, con poca esperienza di calcio. Pretende molto da sé stesso, deve rimanere più sereno. Deve trovare un equilibrio che si trova attraverso le partite giocate. A volte sbaglia dei palloni perchè ha troppa frenesia addosso, un ragazzo di 22 anni è normale viva così certe situazioni, ecco perchè va calmato. Noi parliamo spesso". CENTROCAMPO - "Non ci devono essere alibi. Dobbiamo andare in campo con quelli che siamo e dare il meglio. Danilo lo faccio giocare davanti alla difesa e non ha quel ritmo ma è talmente bravo che ci gioca. In difficoltà ne ho messi tre dietro per cercare di portare a casa la partita. Sia Vlahovic che Kean erano entrati bene e pensavo ci dessero una mano".



VOTO ALLA STAGIONE - "Non voglio darne perchè a scuola andavo male. In fisica mi mettevo il voto da solo prima di consegnare ed era 1 (ride). L'annata va finita bene, dare i voti non ha senso. Abbiamo messo una buona base che servirà per l'anno prossimo. Il Milan sta facendo un campionato straordinario ma l'Inter è la favorita".



DYBALA - "Ripensamenti? La società ha deciso, abbiamo già parlato. Paulo si sta comportando molto bene. Non è facile neanche per lui giocare in questo momento. Mentalmente è un momento difficile anche per lui e penso che le palle che ha sbagliato siano state proprio per questo".