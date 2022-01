Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Juventus-Napoli, Massimiliano Allegri ha affrontato anche il tema del possibile rinvio della partita su decisione delle ASL: ​"Noi ci siamo preparati per giocarla e la giocheremo. Per noi è una partita importante, dobbiamo pensare solo a questo. Le altre dinamiche non sono di mia competenza. Noi dobbiamo solo prepararci: abbiamo fatto l'allenamento stamattina, domani faremo la rifinitura. Sarà difficile, il Napoli in emergenza a San Siro aveva già vinto contro il Milan. Giusto o sbagliare giocare? La mia opinione personale non conta niente, dico solo che bisogna rispettare i ruoli: chi comanda deve prendersi le responsabilità e decidere. Non so quali siano alla lettera i decreti attuativi, ma so solo che se ci dicono che domani si gioca, noi dobbiamo prepararci e presentarci".