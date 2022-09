"Rimpianto? Rimpianti non se ne devono avere. Contento per Paulo, sta facendo bene alla Roma". Replica così Massimiliano, che in conferenza stampa aggiunge anche: "Hanno fatto un ottimo mercato, abbiamo fatto bene contro di loro. Dispiace. Abbiamo buttato 4 punti. Ora ne abbiamo tanti davanti, dobbiamo mantenere un buon equilibrio e dare continuità. Comunque la vittoria del campionato passa attraverso la solidità che la squadra deve avere. Nella fase offensiva e difensiva".