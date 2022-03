L'analisi di Paolo Condò, su Repubblica: "Allegri sta ultimando la rimonta sull’annata di Pirlo: Max era arrivato

ad avere otto punti in meno, ora sono tre. Può essere giudicato un successo? Naturalmente no, ma la stagione della Juve è ancora piena di carte da scoprire. Il passaggio ai quarti di Champions è la più allettante; la coppa Italia la più fattibile; lo scudetto la più distante, ancora appesa alle amnesie altrui, ma non più da escludere".