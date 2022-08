Arrugginito, non aggiornato., questi i commenti dopo un’annata fallimentare sotto ogni punto di vista. Questa sera, però, il tecnico livornese ha saputo rimediare ai propri errori e ridisegnare una Juventus diversa, che ha macinato gioco, fatto gol e annichilito l’avversaria.. Quello che ne esce fuori è una squadra che si fa schiacciare dal, che non riesce a ripartire e rischia di andare sotto. Poi, il cooling break, punto di svolta del match. Lo ha confermato anche Danilo nell’intervallo:. Dal cooling break in poi la Juventus cambia completamente volto. Comincia a macinare gioco, ad essere offensiva a rendersi pericolosa e cancellare il Sassuolo. A cambiare le carte in tavola proprio lui, Allegri.