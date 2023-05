Chi si aspetta di vedere Massimiliano Allegri via dalla Juve rimarrà deluso, almeno stando a quanto riporta SportMediaset secondo cui è troppo alto l'ingaggio che lo lega alla società e in più c'è l'attenuante di un'annata sicuramente fuori dalle righe porteranno quindi ad una sua riconferma anche se nei fatti la squadra non ha mostrato alcun miglioramento dal punto di vista del gioco nè tantomeno dei risultati.