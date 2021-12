La Juventus viene considerata in maniera ben differente sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Sul Corriere dello Sport la squadra bianconera è quasi del tutto assente, se non per un trafiletto sulla polemica Mourinho-Bonucci sul rapporto con gli arbitri.

Sulla Gazzetta dello Sport invece l'apertura è addirittura "Allegri, si rifà la Juve" alludendo alla lista di mercato predisposta per gennaio dall'allenatore. Simile taglio su Tuttosport: "Max vuole 2 colpi Champions". E poi un accenno alle Women: "Missione quarti (di Champions femminile, ndr) contro il Servette".