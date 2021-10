Finalmente Paulo Dybala, a quasi un mese dall'infortunio muscolare patito contro la Sampdoria, torna a disposizione della Juventus. E lo fa per una partita che non è come tutte le altre: il derby d'Italia! Queste le parole di Massimiliano Allegri sulla Joya nella conferenza stampa della vigilia: "Dybala sarà a disposizione. Sta bene, ha fatto due allenamenti con la squadra. Sarà a disposizione. Siamo quasi al completo con tutti i ragazzi, abbiamo un po' di partite e ho bisogno di tutti, come in Russia chi è entrato è stato decisivo".