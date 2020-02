La sfida tra Milan e Juve di questa sera è anche la sfida tra le due ex squadra di Massimiliano Allegri che dopo la sconfitta di Verona era stato accostato anche ad un clamoroso ritorno in bianconero. Al momento è un'ipotesi improponibile, scrive La Gazzetta dello Sport. "Il club ha appena confermato Sarri, quindi la questione a breve neanche si pone. Eppure Allegri a Torino è rimpianto da molti. La relazione con la Juve sembrava stanca, la ricerca del successo un esercizio stereotipato. L’addio con la dirigenza bianconera (Andrea Agnelli a parte) è stato per certi versi burrascoso e un Allegri capitolo secondo sarebbe difficile da scrivere. Ma in città Massimiliano si vede spesso: a Torino abita ancora il figlio piccolo e ormai tante giornate di Allegri si snodano sull’asse Milano-Torino. La maggioranza dei tifosi bianconeri in estate aveva accolto con entusiasmo l’arrivo di Sarri, tecnico fuori dai tradizionali schemi juventini. Ora però monta la sensazione di rimpianto per quello che si aveva: un rassicurante senso di dominio, senza fiammate magari, ma essenziale, e c’è chi sussurra che prima forse si stava meglio".