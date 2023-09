La trasformazione tattica di Maxallasta ricevendo un contributo significativo dalla presenza del suo nuovo collaboratore tecnico,. L'anno scorso, la societàdi includere nel suo staff un elemento più "moderno", suggerendo il nome di, ex difensore del Cagliari precedentemente allenato da Allegri. Tuttavia, secondo quanto riportato da Repubblica, le idee innovative di Bianco vennero rapidamente accantonate dall'allenatore principale. Attualmente, Bianco sta dirigendo con successo il Modena in Serie B.Con l'arrivo di, cheha voluto personalmente (essendo stato il suo regista al Sassuolo, anche in Serie C), le cose sono andate in modo diverso e le nuove idee dell'ex centrocampista sono state ben accolte.. La dichiarazione di Chiesa dopo la convincente vittoria per 3-0 contro l'Udinese ("Dobbiamo giocare così, questo è il calcio moderno, con Magnanelli proviamo queste nuove tattiche") ha rivelato molto in questo senso. Né Chiesa né Vlahovic sono considerati seguaci ferrei di Allegri, ma Magnanelli ha svolto un ruolo di mediazione tra l'allenatore e i due giocatori che potrebbero influenzare positivamente il destino della Juventus, e sta avendo successo in questo compito.