Massimiliano Allegri ha scelto un anno sabbatico dopo l'addio alla panchina della Juventus, sostituito un paio di settimane più tardi da Maurizio Sarri. Queste le sue parole sul futuro a margine di un evento a Livorno, durante il quale ha ricevuto un premio alla carriera dal sindaco Luca Salvetti, riportate da TMW:



PREMIO - "Questo è un riconoscimento che ha un grande valore perché sono livornese e amo la mia città".



ANNO SABBATICO - "Ora sto fermo, faccio un po' di vacanza. Dopo 34 anni è la prima volta che mi fermo e inizialmente ero un po' scombussolato, poi però mi sono abituato e ora mi sto godendo il mare".



CALCIO DA FUORI - "Non ho visto niente finora. Ho staccato completamente. Quando riprenderà il campionato si potrà iniziare a parlare di calcio vero. Per ora sono solo chiacchiere". Poi, a LivornoSera.it, Allegri ha aggiunto:



JUVE - "Prima di sciogliere il nodo Juventus, son tornato tre giorni qui a casa: è stato il mare ad indicarmi la rotta migliore sulla quale procedere".



MOMENTI FORTUNATI - "Dopo cinque sconfitte col Cagliari, alla sesta giornata arrivò il Milan. Giocammo una grande partita non lo nego, tuttavia al minuto novantadue i rossoneri tirarono un calcio d’angolo e la palla, su un tocco di Ambrosini, uscì di pochissimi centimetri. Un gol subìto, poteva significare l’esonero, invece rimasi in sella ai sardi e li portai al nono posto che tutt’ora è il miglior piazzamento nell’era dei tre punti. Anni dopo un gol del giovane Strasser a Cagliari fu fondamentale per la volata scudetto del Milan. E nella seconda stagione con la Juve, dopo una falsa partenza, iniziammo a rimontare grazie ad un gol di Cuadrado, segnato nei minuti di recupero di un derby. Meglio essere meno bravi e fortunati che il contrario".