Come racconta il Corriere Torino,è il principale sponsor dell’avvento dial suo posto, convinto che il belga sia la soluzione ideale per rivitalizzare un attacco che, nelle ultime due stagioni è stato meno prolifico che in passato.Lo dice la media gol del campionato: 1,5 a partita nel 2021-22 e 1,47 nel 2022-23, rispetto al triennio precedente contraddistinto da 1,84 gol a gara nel 2018-19, 2 del 2019-20 e 2,03 nel 2020-21.