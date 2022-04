Nella conferenza stampa di oggi, l'allenatore della Juve Max Allegri è tornato a parlare anche della sua scelta di rinunciare al Real per fare ritorno alla Juve.



'Vedendo le partite, in particolare il Real, c'è stato qualche rimpianto? Assolutamente no! Sono tornato alla Juve molto contento e felice, ripeto: logicamente ho mio figlio di 10 anni che vive qui a Torino, è stata anche una scelta per questo motivo, oltre perché volevo lavorare alla Juventus e fare 4 anni buoni, per costruire qualcosa di importante. Non ho assolutamente rimpianti, sono molto fortunato, stiamo facendo un bellissimo lavoro a buoni livelli. Mi sono tolto soddisfazioni e cerco di togliermene altre, sono molto contento'.