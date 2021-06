Il Real Madrid aveva già fato tutto con Massimiliano Allegri, ma il richiamo della Juventus è stato troppo forte per l'allenatore, che ha deciso così di tornare a Torino. L'indizio della chiusura con le Merengues, arriva dal fatto che, rimasto con la bocca asciutta dopo l'addio di Zidane e il mancato arrivo di Allegri, il Real sta per chiudere per il ritorno di Carlo Ancelotti dall'Everton. Un allenatore che conosce bene l'ambiente blanco e che rappresenta la soluzione ideale dopo il dietrofront di Max. Dalla Spagna raccontato che l'accordo è ormai ai dettagli, e già oggi potrebbe arrivare l'annuncio.