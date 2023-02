Mettere le cose a posto era la priorità più stringente. Tutto il resto, ecco, sarebbe stato frutto degli eventi, in balia di cavalloni indomabili che vanno dalle sentenze dei processi a quelle relative al campo.. Non un discorso relativo ai giocatori, non un invito all'ambiente: il desiderio palesato post Monza - e già in parte riuscito - era proprio quello di uscire fuori dalla tempesta. Anche sbandando. Seppur costruendo poco.. In qualsiasi modo.. Stretti, strettissimi quando la Lazio provava a toccare per sfruttare l'ampiezza e gli esterni; larghi, larghissimi quando c'era da attaccare, andando a pescare le serate giuste dida una parte edall'altra. Proprio i quinti sono stati le armi di distruzione della massa difensiva laziale: e se il serbo è stato costante spina del fianco (e pure il più pericoloso nel primo tempo), il colombiano ha ricreato la dolce sensazione della superiorità numerica. Dribbling dopo l'altro, è sembrato veramente quello d'un tempo.- Non era facile tornare allo Stadium mostrando subito compattezza e unità. Il rischio di perdersi in vuoti di classifica e identità era vivo, persino in una competizione differente e raggiungibile come la Coppa Italia. Che Max vuole. Enormemente. Perché da buon pragmatico sa benissimo quanto possa essere vitale ricostruire il morale su una vittoria collettiva, perché stare senza medaglie d'oro al collo, nella scorsa stagione, è stato comunque duro da digerire. E perché raggiungere la finale, ecco, spalancherebbe pure la porta sull'Europa. Non quella che conta, ma comunque Europa. Ha rimesso tutto a posto, Max, e subito.