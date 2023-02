L'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato così in conferenza stampa.'Tutta la squadra ha fatto una brutta prestazione nel primo tempo, poi ho cambiato 3 e ho cambiato assetto. La squadra ha fatto un buon secondo tempo, di reazione, finendo con tanti tiri in porta. Conta vincere le partite e non l'abbiamo vinta soprattutto perché abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo subito due gol e c'è stato un gol annullato per poco. Paredes ha alternato partite buone a meno buone. Paredes ha giocato tanto all'inizio perché Locatelli è stato fuori, aveva magari bisogno di allenarsi. Questi mesi sono importanti. Ci deve dare una mano come tutti quelli della rosa'.