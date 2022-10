Le parole dia Dazn:NUOVA STAGIONE - "Voglio eliminare l'ultima settimana disastrosa. Per noi e per gli episodi che ci stanno. In questi momenti bisogna essere ordinati e riprendere il cammino".KOSTI VLAHOVIC- "Tutti dobbiamo are meglio, siamo indietro in campionato e abbiamo perso in Champions. Con il Bologna non sarà semplice, non bisogna strafare".MODULO - "In questo momento abbiamo dei rientri importanti. Paredes ha giocato molto, è volato in nazionale e stasera sarà un ottimo cambio come Cuadrado. In 8 giorni abbiamo 4 partite c'è bisogno di tutti"MILIK - "Sta facendo bene, non lo scopriamo ora, Bravo a fare il centravanti e girare intorno a Vlahovic, lo aiuta".