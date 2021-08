Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato dopo la vittoria contro l'Atalanta in amichevole: "E' stato un bellissimo test contro un'ottima Atalanta. Nel primo tempo ci hanno creato delle difficoltà, abbiamo difeso bene e creato, bisognava giocare meglio in alcuni momenti, invece abbiamo verticalizzato forse troppo. Secondo tempo nettamente meglio. La cosa che mi è piaciuta di stasera, visto che sta iniziando il campionato, è lo spirito, la voglia e il sacrificio che ci dobbiamo mettere, perché poi le qualità sono ottime e alte dei giocatori, su quello dobbiamo lavorare per arrivare all'obiettivo.Io vedo tutti bene. Quando sono entrati gli altri hanno fatto bene. Bisogna creare una squadra, siamo un gruppo e stiamo diventando una squadra. Le qualità sono indiscusse, a livello di testa bisogna essere tutti nelle condizioni di essere a disposizione della squadra, altrimenti non raggiungiamo l'equilibrio che ci permette di portare a casa i risultati. E non possiamo permettercelo.- Approccio diverso e uscita diretta negli spogliatoi? Assolutamente no. Doveva fare 60' e ne ha fatti 65'. Tra l'altro comunque in certi momenti ha gestito la palla in modo giusto, sta lavorando bene, è sereno e per noi sarà un valore aggiunto.- E' un giocatore del Sassuolo. Ramsey ha fatto un'ottima partita, è intelligente e davanti alla difesa ha davanti un bel futuro. Stasera non era facile, era la seconda volta che ci giocava, è andato a chiudere molte traiettorie. Più avanti, quando ci giocherà di più sbaglierà di meno perché avrà molte più geometrie. Ci conto molto.- Gruppo per batterlo? Non lo so. La Juve come obiettivo come sempre ha la vittoria del campionato. In Champions il primo obiettivo è passare il turno, per noi deve essere poi un desiderio, la Champions è troppo legata agli episodi. Bisogna affrontare le cose con calma e un pezzettino alla volta. I ragazzi stasera hanno dato una bella risposta sul piano emotivo e caratteriale, è ciò che serve alla Juve".