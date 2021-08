Il commento di Max Allegri a Dazn dopo Udinese-Juventus 2-2: "Abbiamo fatto una buona partita, purtroppo il calcio è anche questo, succedono cose inaspettate a volte. Dovevamo gestire meglio la palla nel secondo tempo, quando eravamo in controllo, e poi dobbiamo imparare in fretta a gestire l'imprevisto. Per fortuna accaduto alla prima giornata, ci sarà di lezione".



LOCATELLI - "Può giocare sia regista che mezzala, soprattutto quando accanto a lui agiscono due centrocampisti che gestiscono di più il gioco. Ad oggi è indietro di condizione, e Ramsey davanti alla difesa ha fatto una buona prestazione. Oggi abbiamo giocato bene ma alla fine conta solo vincere e dobbiamo dunque maturare nella gestione".

PALLE PERSE - "Troppe! In certi momenti devi metterti a difendere e non rischiare se sei troppo stanco"



BARZAGLI - "Sì lo volevo nel mio staff ma non aveva troppa voglia (ride, ndr). Abbiamo Padoin che molto bravo".

RONALDO - "Vedendo le condizioni di tutti, gli ho detto di venire in panchina e lui si è messo a disposizione di tutti. Ha pure segnato ma per centimetri non era buono. Bisogna capire i momenti della partita, non è certo una questione tecnica. Come gestire CR7 Devo capire anche come gestire le 5 sostituzioni, per me sono una novità".

IL GIOCO - "Abbiamo grandi contropiedisti, dobbiamo impostare il gioco per ripartire subito in verticale quando gli avversari ci lasciano spazio in campo aperto."

SZCZESNY - "Un grandissimo portiere che oggi doveva capire che buttare la alla via a volte non è vergogna".