Questa sconfitta - che brucia, brucia tanto, e soprattutto nega allala possibilità di disputare la finale di- ha più che mai". Che risponde al nome di Massimiliano. A San Siro, in una partita decisiva per entrambe le squadre in campo, il tecnico livornese ha fatto storcere il naso ai tifosi ancora prima del fischio d'inizio: quantomeno originale - per non dire altro - la, con Leonardoche non giocava titolare da sei mesi buttato nella mischia al fianco di, Mattiapiazzato sulla destra (con Fabioalla sua sinistra) e un attacco senza punte, formato da Federicoe Angel, con Arekindividuato evidentemente come "arma" per spaccare la partita.Un'"allegrata", ha pensato qualcuno, e chissà che non possa funzionare. Una "pazzia", hanno invece sostenuto molti altri. Che hanno avuto ragione, e per capirlo sono bastati solo pochi minuti contro un'poco arrembante ma comunque solida, capace di colpire alla prima vera occasione.. Sì, perché con l'inizio della ripresa Allegri ha optato per mandare in campo(e fin qui, scelta legittima) al posto di... Filip, tra i "meno peggio" del primo tempo e soprattutto il "re dei cross", ovvero il giocatore che avrebbe potuto rivelarsi preziosissimo proprio per servire il centravanti "di ruolo" in area.Finita qui? Eh no. Perché il tecnico della Juve, non contento, dopo aver mandato in campo Leandroper rilevare Manuel(ammonito pochi istanti prima) ha completato il suodecidendo di chiamare- il miglior difensore della stagione bianconera, lasciato in panchina in nome di un turnover dalle motivazioni non ben precisate - per concedere un po' di riposo a Leonardo. Che non correva al meglio già da qualche minuto, ma che comunque aveva chiesto espressamente all'allenatore di non affrettare i tempi della sostituzione, uscendo poi dal terreno di gioco con un'espressione di evidente fastidio. La- anzi- per Allegri, che questa volta ha davvero esagerato.