Massimilianoha pareggiato sette partite di Serie A contro l’, avversaria del match di oggi all'Allianz Stadium (ilsi completa con 12 vittorie e 5 sconfitte); solo contro Inter e Roma (otto) conta più "X" nella competizione. 14 precedenti persi, invece, per l'attuale tecnico della Dea contro lain campionato (4 vittorie e 10 pareggi); solo contro l’Inter (15) ha rimediato più ko nel massimo campionato.Oggi, tra l'altro, si affrontano due dei cinque allenatori con più panchine in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 550 partite per Gian Piero Gasperini, 497 per Massimiliano Allegri; oltre a loro in top 5 Luciano Spalletti (559), Francesco Guidolin (545) e Walter Mazzarri (507).