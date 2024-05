I calciatori giovani lanciati da Allegri nei suoi 3 anni



L'esempio in Coppa Italia

Dal suo ritorno sulla panchina della, avvenuto nel maggio 2021, non si può dire che Massimilianonon abbia mostrato un, o comunque una pagina diversa di sé. Il tecnico ha evidenziato particolarmente il suo rapporto con i giovani, e soprattutto con il progetto Next Gen. Durante il suo secondo mandato, Allegri ha lanciato in prima squadra più di, una percentuale sorprendentemente alta per un top club come la Juventus.Gli ultimi a fare il salto sono stati Kenane Samuel, da inizio anno parte integrante delle rotazioni della prima squadra.Per necessità o per scelta, l’allenatore ha dato ampio spazio al progetto Next Gen, come dimostrano i numerosi esordi in prima squadra. Il calcio di Allegri è stato pratico, ma anche caratterizzato da una grande fiducia nei ragazzi e nei talenti. Alla luce dell’esonero ufficiale dell’allenatore toscano, è interessante ripercorrere le tappe del suo rapporto con la formazione Under 23.Nelle stagioni precedenti, sono arrivati anche gli esordi di Koni, che ha debuttato in Champions League, e naturalmente di Fabio. Talenti come Matiased Enzo, emersi definitivamente in Serie A, e Dean, attualmente in prestito alla Roma, sono passati dalla Serie C alla prima squadra.Fiducia e scelte coraggiose hanno caratterizzato la sua gestione, tanto che anche nella vittoriosa notte di Coppa Italia c’erano ben sei calciatori provenienti dalle giovanili. Un dato straordinario che certifica ulteriormente il grande lavoro svolto in questi tre anni.