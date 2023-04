Le parole di Allegri a Sky:PRESTAZIONE - "Son contento della prestazione ma non conta, bisognava fare risultato, sul gol siamo stati polli. Mancata esperienza in quel momento e siamo capitolati dopo aver fatto una partita importante. Cuadrado era alto si sono fermati. Quando ci sono giocatori che non sono abituati a queste partite e leggere le situazioni può capitare. Straordinario Rugani con Gatti contro un Napoli forte".