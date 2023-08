Per la prima volta ha parlato di Bonucci. E per la prima volta, Massimiliano Allegri, ha chiuso davvero al mercato: se nella scorsa occasione aveva ripetuto l'impossibilità di decifrare la squadra da qui alla fine delle trattative, stavolta è stato più categorico. "Credo che rimarremo questi", cioè che i big non partiranno. Almeno. E così, Vlahovic e Chiesa diventano giocatori su cui fare totalmente affidamento, con celata rassegnazione. Lukaku, invece, se andrà alla Roma potrà spostare qualche equilibrio per il campionato. Campionato che la Juve parte per giocare, non subito per comandarlo. "Vincere lo scudetto serve a voi giornalisti, non a noi".



