La pista Inter è sfumata, ma per Massimiliano Allegri il ritorno in panchina dopo l’anno sabbatico è ancora possibile. Dopo la conferma di Antonio Conte ai nerazzurri, i betting analyst puntano sulla Francia: in casa Paris Saint-Germain non sono esclusi colpi di scena, visti i dubbi di una parte della dirigenza su Tuchel anche dopo la finale di Champions League appena disputata. Decisivo sarà l’inizio dei campioni di Francia nella nuova stagione in Ligue 1, ma in attesa dei primi riscontri sul campo Allegri è già un pezzo avanti su Snai, dove il suo arrivo al Psg, riporta agipronews, è offerto a 2,50. In tabellone la vera sorpresa è però la Roma: in caso di un’improvvisa rottura con Fonseca, le chance di Allegri sono a 10,00, mentre all’orizzonte spunta nuovamente anche l’opzione Manchester United, più lontano però a 25 volte la posta.