Max Allegri può già tornare ad allenare. L'ex tecnico bianconero è a piedi dopo la fine del rapporto con la Juventus. Secondo quanto riportano i media spagnoli il nome del tecnico livornese è in pole per la panchina del Real Madrid su cui Zidane è sempre più in bilico. Il 3-0 subito contro il Psg nella prima partita del girone di Champions non ha aiutato la posizione del tecnico francese che in passato era stato accostato anche alla Juventus.